AVALA EL SENADO QUE MILITARES ESTADOUNIDENSE INGRESEN A MÉXICO PARA EVENTO DE ADIESTRAMIENTO

Por unanimidad, el pleno del Senado avaló la entrada a México de 139 miembros del Ejército de Estados Unidos para participar en un evento de adiestramiento, del 20 al 30 de este mes.

En sesión ordinaria, la Cámara alta avaló la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir el ingreso de esos militares extranjeros.

Los miembros del Ejército participarán en el ejercicio especializado conjunto que se realizará del 20 al 30 de septiembre, en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento Santa Gertrudis, Chihuahua.

Los militares del Ejército estadounidense forman parte de la 101 división aéreo transportada del Ejército de los Estados Unidos.

Su ingreso será con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que arribará en el quinta zona aérea militar de Santa Gertrudis.

Los militares saldrán de México el 30 de septiembre.

Los senadores votaron en tablero abierto y esta solicitud fue avalada por todos los grupos parlamentarios.