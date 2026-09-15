¡AL LÍMITE! EMPRESAS ENFRENTAN COSTO DE $15 MIL MENSUALES POR TRABAJADOR, REVELA CARLOS SOSA

-“ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN COMPLEJA”

Carlos Sosa Bautista, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Campeche, señaló que se requiere de nuevas estrategias económicas para garantizar la permanencia de las empresas y por ende de los empleos en el Estado, pues actualmente abrir y mantener un negocio representa un desafío para los empresarios debido al aumento generalizado de los gastos a asumir y prestaciones, que implica pagar 15 mil pesos mensuales por trabajador.

Señaló que Campeche es una entidad que si despierta el interés de inversionistas por muchos motivos, pero desafortunadamente el sector empresarial continúa enfrentando importantes retos para crecer y esto en gran parte es por el incremento de los costos laborales, insumos, inflación e incursionar en lo electrónico para buscar mercados fuera de nuestra entidad.

El incremento al salario mínimo también repercute directamente en el costo de prestaciones y cuotas de seguridad social, por lo cual un trabajador puede representar para una empresa un gasto cercano a los 15 mil pesos mensuales, lo que para las empresas pequeñas es difícil de sostener.

Finalmente, Sosa Bautista consideró necesario gestionar mayores apoyos para el sector empresarial, pues las empresas son fundamentales para sostener la generación de empleos.