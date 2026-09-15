INE ABRE CONVOCATORIA EN CAMPECHE PARA OBSERVADORES DEL PROCESO ELECTORAL 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió en Campeche la convocatoria para que ciudadanos interesados participen como observadores electorales durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, informó María de la Luz Espinosa Hernández, vocal de Organización Electoral del organismo en la entidad.

Explicó que la observación electoral constituye un derecho de la ciudadanía y permite acompañar y vigilar las distintas etapas del proceso, desde su preparación y la jornada electoral hasta los actos posteriores relacionados con la declaración de validez de las elecciones.

El periodo de registro comenzó el 10 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 10 de mayo de 2027. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de manera presencial en las juntas distritales y demás oficinas de los órganos electorales, o realizar el procedimiento mediante el Portal de Observación Electoral disponible en el sitio electrónico del INE.

Entre los requisitos se encuentra ser mayor de edad, contar con un medio de identificación, presentar la solicitud y una fotografía, además de asistir al curso de capacitación correspondiente. Una vez cubiertos los requisitos, el Consejo Local y los consejos distritales podrán acreditar a los solicitantes para participar formalmente como observadores electorales.