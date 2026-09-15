HIEREN CON ARMA BLANCA A “VIENE VIENE” EN LA LÓPEZ MATEOS

Un hombre dedicado a trabajar como “viene viene” en negocios ubicados sobre la prolongación de la avenida Adolfo López Mateos resultó con una lesión en la cabeza producida con un ∂rm∂ blanca.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras paramédicos del SAMU atendieron al lesionado.

Los socorristas colocaron un vendaje al hombre para controlar la hemorragia. Después de ser valorado, se determinó que no requería traslado a un hospital, por lo que permaneció en la zona. Los elementos policiacos también se retiraron del sitio después de realizar las diligencias correspondientes. Por estos hechos no se reportaron personas detenidas.