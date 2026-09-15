INSTALADOS YA 140 DE LOS 363 KILÓMETROS DEL DUCTO DE GAS NATURAL, ASEGURA CARLOS GARCÍA; QUE QUEDARÁ LISTO ENTRE MARZO Y ABRIL

El proyecto de gas natural en Campeche registra un avance significativo, con 140 kilómetros de ducto ya instalados de los 363 que correrán por el Estado, informó Carlos Adrián García Basto, titular de la Agencia de Energía del Estado de Campeche.

El funcionario estatal detalló que las 2 estaciones de compresión presentan avance superior al 40%, y que actualmente operan 27 frentes activos alrededor de todo el Estado, los cuales incluyen trabajos de transformación de ríos direccionales, instalación de ductos y tramos a lo largo de todo el trazo.

“Vamos muy bien, ya vamos a 140 kilómetros del ducto instalado, de los 363 que corren por el Estado. Tenemos un avance de más del 40% en las 2 estaciones de compresión”, declaró García Basto.

El titular de la Agencia de Energía destacó que en materia de derechos de vía, el proyecto está prácticamente concluido, al registrar 796 de 798 liberados.

Respecto a la vinculación con otras entidades, recordó que hace 2 semanas se sostuvo un encuentro en Yucatán con el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena, donde se subrayó la importancia del gas para la industrialización del Estado.

Sobre los plazos, el funcionario precisó que la construcción del proyecto concluirá entre marzo y abril, para dar paso a un periodo de pruebas y de seguridad que permita garantizar su óptimo funcionamiento.

Asimismo, adelantó que ya se cuenta con la disponibilidad del energético requerida en este momento para abastecer al parque industrial y a la empresa Cruz Azul, una de las principales demandantes de gas natural en la región.

En cuanto a la inversión, García Basto señaló que el costo total del proyecto asciende a 2 mil 100 millones de dólares, de los cuales el 50% recae en Campeche, al concentrar la mitad del ducto que se extiende a lo largo de 700 kilómetros entre Tabasco y Reforma, Chiapas —un tramo muy pequeño—. “Campeche, que representa el segmento más largo, y los 62 kilómetros correspondientes a Yucatán”, precisó.