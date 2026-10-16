SE NEGÓ MORENA A QUITAR EL ISR AL AGUINALDO DE LA CLASE TRABAJADORA

Los diputados federales de Morena rechazaron la propuesta de eliminar el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los aguinaldos de la clase trabajadora, que seguirá pagando este gravamen, pese a que ya lo hace mes tras mes.

Así, la Cámara de Diputados aprobó, sin cambios adicionales, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tras desechar alrededor de 30 reservas presentadas por legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellas las propuestas para eliminar el cobro de dicho impuesto al aguinaldo y a las horas extras.

Con ello, se desechó la posibilidad de que el aguinaldo se pague sin la deducción de este impuesto, lo que afecta la economía de los trabajadores.

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