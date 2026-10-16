LOS TRASTES DEL BIENESTAR

–“¿Por qué estará tan desesperado el muchachito de la Tía repartiendo estufas, refrigeradores, tinacos, colchonetas, despensas y demás artículos electrodomésticos si aún no es Navidad? ¿Dará para tanto el presupuesto estatal que les sobra para regalar a diestra y siniestra ese tipo de obsequios?” cuestionó intrigado el bolero don Memín a su comadre doña Chela.

–“No se le olvide compadrito, le respondió, que el champotonero quiere ser presidente municipal de la capital, y lógicamente aquí en el Municipio ha centrado su atención y sus puntos principales de reparto de sus dádivas. Los que dijeron que iban a ser diferentes, están haciendo lo mismo que hacían los tricolores en sus años dorados”, remarcó.

–“Hay por lo menos dos razones fundamentales para que el chamaco esté de dadivoso por todas partes, acotó el viejo Julián. Una es que, en efecto, busca la alcaldía de la capital, pese a que es de otro Municipio y como no crece en las encuestas, tiene que colgarse del presupuesto público; y dos, que ya se tiene que separar del cargo si es que quiere inscribirse en la contienda interna de su partido y por tanto tiene que aprovechar hasta el último minuto y el último centavo de su dependencia para tratar de comprar voluntades”.

–“Ciertamente que esa es la causa principal, coincidió el poeta Casimiro, Ya debió haber pedido licencia para dejar la Secretaría de Bienestar en donde se encuentra, y como la señora ya decidió que su muchachito va a ser el candidato, entonces ya no podrá disponer abiertamente de ese presupuesto para ganar simpatías. O sea todo es corrupción. Quien recurre a prácticas corruptas para llegar a un cargo, no puede más que hacer actos corruptos cuando llegue al poder”.

–“Y es que además el muchachito de la Tía se ha servido con la cuchara grande, recordó el rechoncho bolero don Memín. Llegó al grado de que desapareció costosísimos equipos del videomapping, así como valiosas piezas del Museo El Palacio, y por su culpa cerraron el Museo de Arte Moderno, en donde también se perdieron otras valiosas obras de arte. Ya demostró el stripper del bienestar que tiene las uñas muy largas” puntualizó.

–“Si ahora que apenas es aspirante anda usando el dinero público para sus fines políticos y personales, no quiero pensar qué hará en caso de que gane la elección, lo cual por cierto está en chino, añadió doña Chela. Yo he estado en los eventos donde junto con la Tía repartieron estufas, refrigeradores y tinacos, y lo que escuché de la gente es que “pobrecitos los del partido guinda si creen que vamos a votar por ellos si ya comprobamos que son unos verdaderos ratones de dos patas”.

–“Ese es el sentimiento generalizado, respaldó el viejo Julián, y esa es la misma causa de su desesperación. Saben que ya no pueden engañar al pueblo, que la mentalidad de los ciudadanos ha evolucionado, y que no pueden recurrir a métodos arcaicos para manipular a una sociedad más politizada. Pero allá ellos con sus estrategias y sus auto engaños. Ya vendrá el tiempo del rechinar de dientes” pronosticó.