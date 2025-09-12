viernes, septiembre 12, 2025
ES ILEGAL QUE PIPAS LLENEN CILINDROS DE GAS LP EN LAS CASAS: ANUAR DÁGER

San Francisco de Campeche.- La verdad es que el trasiego (llenado de cilindros por parte de operadores de pipas de gas LP) en hogares no lo había escuchado, lo había escuchado (sic) en algunas estaciones y se ha estado tratando de tomar in fraganti, ayúdenos ahí con videos, pero en este caso lo vamos a difundir porque es importante que la gente conozca que está prohibido, expresó el titular de la Secretaría de Protección Civil, Anuar Dáger Granja.


El funcionario recalcó que no está permitido que pipas llenen cilindros de gas LP en los hogares, pues para eso están los centros de carga, y a la sanción a la empresa que lo haga va desde la clausura hasta la suspensión de actividades.

