AL PUEBLO MÁS IMPUESTOS Y “RECORTES”, MIENTRAS A DIPUTADOS ALZA SUPERIOR A LOS 113 MIL PESOS DE SUELDO: JUAN ORTIZ

La paradoja es clara: austeridad para los de abajo y privilegios para los arriba, recalca

En contradicción con la narrativa de austeridad, el Paquete Económico 2026 promete más impuestos, deuda y “recortes” para la población, en tanto cada diputado federal pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos netos en 2025 a 1 millón 307 mil en 2026, su sueldo base sube 62 mil pesos, su aguinaldo crece casi 7 mil y recibirán nuevo seguro de vida de casi 60 mil pesos, aseveró el analista político Juan Ortiz.



El autor de Lupa Legislativa recalca que la paradoja es clara: austeridad para los de abajo, privilegios para los de arriba, pues tan sólo el aumento de 113 mil 739 pesos al bolsillo de los legisladores federales es más de lo que gana un trabajador con salario mínimo en todo un año.



Expone que el Gobierno Federal insiste en cobrar más impuestos al refresco, al cigarro o incluso a los videojuegos v¡ol3ntos, pero cuando se trata de sueldos y prestaciones de la clase política, el cinturón se afloja de inmediato.



Los diputados -continúa- se proponen un aumento en casi todos los rubros: el sueldo base sube 62 mil pesos, el aguinaldo crecerá casi 7 mil y, como novedad, ahora recibirán un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos, y mientras tanto, la gente enfrentará alzas en productos de consumo diario y verá cómo la deuda pública se eleva a niveles históricos: 20 billones de pesos a finales de 2026.



“Cada año, el Congreso aprueba sin titubeos los gastos del Ejecutivo, incluso los más polémicos, como los sobrecostos del Tren Maya o los rescates a Pemex, y ahora sabemos por qué: mientras el presupuesto los premie directamente, los diputados no tendrán incentivos para recortar ni cuestionar nada”, criticó.

Vale recordar que desde el sexenio pasado se nos vendió la narrativa de la austeridad republicana, que los altos funcionarios ya no tendrían privilegios y los sueldos estarían topados, para que nadie gane más que el Presidente, sin embargo, los números del PPEF 2026 dicen otra cosa: los diputados federales no solo mantienen su nivel de vida, sino que lo mejoran para el siguiente año.



Aunque el aumento puede parecer “técnico”, apenas un ajuste, dicen, para compensar la inflación o actualizar tabuladores, el efecto político es otro, porque mientras la narrativa oficial exige pobreza franciscana, los representantes del pueblo se blindan con incrementos salariales y nuevos beneficios.

El costo es también simbólico. En un país donde casi el 40% de los trabajadores gana el salario mínimo (alrededor de 8,500 pesos mensuales), los diputados se darán el lujo de sumar más de 100 mil pesos extra en 2026.

FACTURA PENDIENTE

Para Juan Ortiz lo paradójico es que el mismo presupuesto está lleno de discursos sobre disciplina fiscal, austeridad y justicia social. ¿Justicia para quién?

El aumento a los diputados, recalca, es apenas una muestra de la incongruencia con la que se maneja la política en México: austeridad para los de abajo, privilegios para los de arriba, y agrega que está en manos de los diputados tomar la decisión de echar para atrás estos aumentos. “Veremos si así lo deciden”, concluye.