¡ENCUENTRO HISTÓRICO DE 3 CRISTOS NEGROS! IMÁGENES MILAGROSAS DE KINCHIL Y SISAL VISITAN MAÑANA AL SEÑOR DE SAN ROMÁN

El párroco de San Román, Juan Arcos Arana, informó que todo está listo para que las imágenes milagrosas de los señores de las Ampollas de Kinchil y de Sisal, ambas de color, sean recibidas mañana sábado a las 9:00 de la mañana en la parroquia de San Francisco.



Las imágenes de nuestro Salvador del vecino Estado de Yucatán, se unirán al Cristo Negro Señor de San Román en la Catedral de Campeche.



A las 10:30 está programada la procesión hacia la Concha Acústica, donde al mediodía habrá santa misa. Luego las tres imágenes serán llevadas a la parroquia de San Román, donde estarán hasta el domingo 14 para ser veneradas.



Mañana sábado, el gremio de periodistas y visitantes asistirá a la misa programada a las 18:15 horas; a las 21:00 horas será la serenata al Cristo Negro y a las 23:00 será celebrada la Misa de Gallo por el 460 aniversario de la llegada de la imagen del patrono de San Román a tierras campechanas. El rector del santuario y párroco Juan Arcos Arana presidirá la eucaristía. El templo estará abierto toda la noche.



