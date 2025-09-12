INCINERA FGR MÁS DE 5 MILLONES DE CIGARROS “PIRATAS” Y DESTRUYE DROGA Y OBJETOS DE DELITO DE 13 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

En las instalaciones del Décimo Batallón de Infantería de la 33ª. Zona Militar, fueron destruidos más de cinco millones de cigarros, casi 250 gramos de m@rigu@na y 108 objetos de delito, como parte de la integración de 13 carpetas de investigación por diversos d3l¡tos.



La Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó a través de un comunicado la destrucción de los cigarros y la droga, aunque no especificó si dentro de las investigaciones hay personas detenidas.



En total, cinco millones 898 mil 600 cigarros, 246 gramos con 600 miligramos de mariguana y los objetos del delito, fueron incinerados ante personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FFC.