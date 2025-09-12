viernes, septiembre 12, 2025
CARMEN ES FOCO ROJO EN DENGUE: JOSEFA CASTILLO

Al señalar que la movilidad de las personas propicia que “se traigan diferentes tipos de enfermedades”, la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, Josefa Castillo Avendaño, reveló que Carmen es el Municipio con más casos de dengue.


Y expresó: “Es (el dengue) una de las enfermedades que estamos combatiendo en Carmen, donde está todo nuestro equipo trabajando de manera ardua, entomología, epidemiología y fumigación, porque es una de nuestras zonas que tiene más casos”.

