TRABAJADORES DE BONATTI PARALIZAN OBRA EN AGUACATAL POR PRESUNTOS ABUSOS LABORALES

Trabajadores de la empresa Bonatti iniciaron este miércoles un paro de actividades en la construcción de la Estación de Compresión de Aguacatal, en el municipio de Carmen, para exigir mejores condiciones laborales, el pago de horas extras y el respeto a sus prestaciones. Los inconformes denunciaron que desde hace aproximadamente un año enfrentan despidos injustificados, descuentos indebidos en sus salarios y amenazas de perder sus empleos si expresan sus inconformidades.

Entre las principales quejas también señalaron la falta de equipo de protección adecuado y el traslado del personal desde los campamentos hasta la obra en camionetas de redilas, lo que representa un riesgo para su integridad. Además, acusaron al personal de Recursos Humanos de incurrir en malos tratos y actitudes déspotas, así como de proporcionarles alimentos que en ocasiones se encuentran en estado de descomposición.

Ante esta situación, los trabajadores solicitaron el respaldo de la Federación CMIT Campeche, por lo que su secretario general, Antonio Rocher, acudió a Aguacatal para escuchar las denuncias y respaldar el movimiento. El dirigente aseguró que los empleados no están solos y que recibirán acompañamiento sindical para exigir el cumplimiento de sus derechos; también llamó a los trabajadores campechanos a organizarse y perder el miedo a denunciar irregularidades laborales.

La suspensión de actividades representa una medida de presión para que Bonatti atienda las demandas de su personal y garantice condiciones dignas y seguras. Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones, mientras continúa el conflicto laboral en esta importante obra de infraestructura energética del municipio de Carmen.