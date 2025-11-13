jueves, noviembre 13, 2025
¡TOME SUS PRECAUCIONES! TAMBIÉN ESTÁ BLOQUEADA LA RUTA ALTERNA EN LA ZONA DEL BLOQUEO CARRETERO DE CAÑEROS

Al informar que por la protesta de cañeros de Champotón y Seybaplaya, quienes exigen a la gobernadora Layda Sansores San Román que intervenga de manera urgente ante el desplome del precio de la caña y la falta de apoyo de los gobiernos Federal y Estatal, está interrumpido el tráfico vehicular en la carretera Carmen-Campeche, a la altura del puente de Champotón, kilómetro 143-500, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que también la ruta alterna está bloqueada.

