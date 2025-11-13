CONGESTIONAMIENTO VIAL POR CHOQUE ENTRE CAMIÓN GASERO Y CAMIONETA PARTICULAR

Ciudad del Carmen.- Sobre la avenida Isla de Tris, concretamente en el carril que conduce hacia la tienda Soriana Aviación, hoy en la mañana se generó congestionamiento vehicular tras el choque entre un camión de la empresa Gaseras Estrella y una camioneta particular.





De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban sobre dicha vialidad, que es uno de los principales accesos a la ciudad, cuando por causas aún no esclarecidas el conductor del camión de carga se impactó violentamente contra la camioneta, tras lo cual obstruyeron casi por completo el carril y generaron largas filas de automóviles y desesperación entre los conductores que se dirigían a la zona comercial y a colonias aledañas.





Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y agentes de Tránsito Municipal abanderaron el área e iniciaron el proceso de deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados. Paramédicos también fueron movilizados para atender a posibles lesionados, sin que hasta el momento haya reporte en este sentido.