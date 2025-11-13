jueves, noviembre 13, 2025
REPRIMEN PROTESTA DE LA CNTE EN PALACIO NACIONAL

Tras lograr entrar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para instalar un plantón por la abrogación de la Ley del Issste 2007 y la reanudación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheibaum, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empujaron vallas que rodean el Palacio Nacional, y en respuesta antimotines les arrojaron polvo de extintores y un gas que causó irritación en los ojos y picazón en la garganta, lo que calificaron como represión. Surgieron gritos de “maldito Gobierno nefasto”.

