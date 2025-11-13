CAÑEROS BLOQUEAN CARRETERA Y EXIGEN A LAYDA SANSORES APOYOS ANTE CRISIS DEL SECTOR

Cañeros de Champotón y Seybaplaya bloquearon la carretera federal Campeche-Champotón, a la altura de Moquel, para exigir a la gobernadora Layda Sansores San Román que intervenga de manera urgente ante el desplome del precio de la caña y la falta de apoyo del Gobierno estatal y federal.

Los productores acusan que la libre importación ha hundido el mercado nacional y dejado en crisis a cientos de familias del campo. Con un camión atravesado en la vía y una lona que dice “Sra. Gobernadora, escuche y voltee al sector cañero”, los manifestantes reclamaron atención directa y apoyo económico. En el tramo contrario, sobre la Champotón-Campeche, tres tractores bloquean el paso, generando un fuerte congestionamiento. En la zona se reporta la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.