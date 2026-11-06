“ES CULPA DE LAS AUTORIDADES”; PADRE ACUSA QUE PERDIÓ A SU HIJO POR MAL ESTADO DE LA CARRETERA EN EL ACUAFÉRICO Y EXIGE QUE LE DEVUELVAN LA MOTO

San Francisco de Campeche.- Don Jorge del Carmen Pacheco Koh, padre del joven Gilberto Joaquín Pacheco, quien perdió la vida a las afueras del poblado de Chiná en un accidente con su motocicleta, responsabilizó a las autoridades por las malas condiciones del tramo carretero debido a las obras del Acuaférico. Además, señaló que las autoridades le dijeron que regresara dentro de un mes para liberar el vehículo, sin darle mayores explicaciones, pese a haber presentado los documentos reglamentarios.

Denunció que tampoco le han querido entregar las pertenencias de su hijo, como la cartera y las tarjetas. Además, responsabilizó a las obras del Acuaférico, que presentan retrasos, por la muerte del joven, quien dejó a dos hijos en la orfandad, pues el tramo donde ocurrió el accidente está en pésimas condiciones y tiene mucho lodo.

A punto de romper en llanto, don Jorge Pacheco añadió: “Como padre estoy muy molesto por estas cosas, la autoridad actúa como quiere pero debe entender que la moto es nueva, no robada ni está retenida por una infracción. Es injusto, ¿acaso es para que la desvalijen?, pues es lo que hacen en los corralones”.