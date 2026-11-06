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¡POR LOS SUELOS! SÓLO 3 DE CADA 10 CAMPECHANOS APRUEBAN A LAYDA Y LA MANDAN AL ANTEPENÚLTIMO LUGAR: CE RESEARCH

De acuerdo con el ranking de desempeño de los gobernadores, dado a conocer el pasado 3 de noviembre por CE Research, la gobernadora Layda Sansores San Román está entre los peor calificados por la ciudadanía, al aparecer en la antepenúltima posición con sólo el 34% de aprobación.

Así, sólo 3 de cada 10 campechanos avalan la gestión de la mandataria Sansores, cuya administración se ha caracterizado por la inseguridad, la debacle económica, que genera desempleo, y las exigencias de que destine recursos al sector salud para comprar medicinas.

Sólo resultaron peor calificados que Sansores San Román el zacatecano David Monreal, con 30% de aprobación, y, en el último lugar, la morelense Margarita González, quien registró 29%.

En el lado opuesto está el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el respaldo del 69% de la población.

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