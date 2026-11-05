En su programa del martes, la Tía confesó públicamente que su ‘amante legítimo’ y ella misma, fueron beneficiarios del fraude electoral de 1988…

–“Vaya descaro de la Tía en su programa del pasado martes, en donde no solo confesó y admitió su admiración y cercanía con el expresidente Salinas, a quien los ideólogos de la 4T consideran uno de los más conspicuos representantes del neoliberalismo, y uno de los que más han saqueado las finanzas nacionales, sino que ventaneó a su amante legítimo, por haber ganado su elección federal en 1988 beneficiándose del colosal fraude” narró a sus amigos de tertulia el bolero don Memín.

–“La verdad no sé si la doña tuvo un inusual arranque de honestidad e hizo confesión pública de sus más nefastos orígenes políticos, o es que ya no sabe ni lo que dice, y habla sin que antes sus palabras pasen por el crisol de un cerebro medianamente funcional” lamentó preocupada doña Chela.

–“Si lo que doña Jaguara quiso hacer, opinó el poeta Casimiro, es un reconocimiento al trabajo político del ingeniero Cuauhtémoc, recientemente fallecido, admitiendo que no ganó la elección de 1988 por el monumental fraude electoral que se cometió, lo que terminó haciendo es auto incriminándose como beneficiaria, él y su amante legítimo, de la trampa cometida para hacer ganar al pelón Salinas. Y aún más, confirma la señora que ella nunca luchó por el ingeniero Cuauhtémoc, ya que sus ambiciones políticas en ese momento se las satisfacía el partido tricolor”.

–“Nos reafirma también, agregó don Julián, que la Tía nunca ganó ninguna elección como abanderada de la oposición y que el fraude es lo suyo, pues se benefició del cometido en 1988 cuando era parte del sistema, y ganó de la misma forma en 2021, cuando también era parte del régimen cuatrotero. O sea, como luchadora de oposición no ganó nada, pero sí se benefició en varias ocasiones del fraude electoral. ¿Qué cinismo!” repudió.

–“Hay que tomar con mucha atención sus palabras, recomendó el rechoncho aseador de zapatos. Porque confesó que su amante legítimo ganó porque ‘votaron hasta los muertos’, según sus propias palabras, y porque ese es un aviso de lo que podría ocurrir en las elecciones del próximo año, en que se podría hacer que salgan a sufragar los difuntitos para hacer ganar a su candidato que no despega y a quien la gente de plano no quiere”.

–“Yo no entiendo cómo se puede desgarrar las vestiduras lanzando pestes del “prianismo” y de la corrupción de sus antecesores, cuando ella fue beneficiaria de todas esas irregularidades. Hay que carecer de vergüenza y de dignidad para cosechar lo que otros sembraron y repudiar a todo aquello de lo que ella misma formó parte. Cada día empeora su estado mental y eso no preocupa, sino que asusta” aseveró doña Chela.

–“Yo soy de la idea de que ese fragmento de su programa donde balconeó a su amante legítimo por ganar una elección con base en el fraude, y que ella misma se benefició de esas graves ilegalidades, deberá conservarse en el catálogo de las barbaridades que ha confesado públicamente, para que ya deje de darse golpes de pecho y de presentarse como inmaculada y santa, cuando ella es producto de las corruptelas y las ilegalidades del régimen al cual sirvió con sumisión y obediencia” propuso el poeta Casimiro.