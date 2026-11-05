MARCHAN PARA EXIGIR MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIOS DIGNOS EN EL IMSS, EN ESCÁRCEGA

Escárcega.– Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), Sección Escárcega, realizaron una marcha pacífica ayer miércoles por la tarde-noche, para exigir mejoras en los servicios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La movilización, denominada “Marcha por la Salud Digna”, contó con la participación de trabajadores sindicalizados y derechohabientes, quienes recorrieron las calles de la ciudad desde las oficinas de la Sección Escárcega, ubicadas sobre la avenida Concordia, hasta las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS.