EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 05 DE NOVIEMBRE DE 2026

ALTÍSIMO EL TRABAJO INFANTIL EN CAMPECHE.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025, 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil en Mexico, o sea, en actividades que los privan de su infancia, potencial y dignidad. Peor aún, el 91.5% realiza actividades no permitidas o peligrosas.

Penosamente, 18 de los 32 estados del país registraron porcentajes superiores a 90% dé población menor de edad ocupada en actividades no permitidas. Las entidades con los porcentajes más altos fueron Chiapas (96.8%), Michoacán (96.5%), Oaxaca (96.5%), Guerrero (95.9%), Veracruz (95.6%) y Campeche (95.5%). Esta información revela el fracaso de los programas del Bienestar que tanto cacarean los corruptos gobiernos de Morena, como el de Layda Sansores.

La ENTI muestra la realidad social de México: se han multiplicado los índices de pobreza con los corruptos gobiernos de la cuarta transformación, a tal grado que los menores de edad de las familias tienen que trabajar para auxiliar en el pago de los gastos. ¿No que no podía haber gobierno rico y pueblo pobre? ¿Dónde quedó el bienestar que prometieron los gobiernos de Morena?

SANSORES TRAJO POBREZA Y MARGINACIÓN.

Las cifras de Campeche que arroja la ENTI exhiben el rotundo fracaso económico del corrupto gobierno de Layda Sansores, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que preside su hermana Laura Sansores, y de quienes han encabezado la Secretaría del Bienestar, Elisa María Hernández Romero y Esteban Hinojosa Rebolledo, cuyos programas y acciones sociales no sirvieron para detener el espiral de pobreza que hoy padecen los campechanos.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, del Inegi, ubica Campeche con la quinta peor tasa de trabajo infantil del país, con 16.7%; con la sexta peor tasa de ocupación no permitida, con 9.2%, y de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, con 8.9%; y con la séptima peor tasa de ocupación peligrosa, con 8.7%. Datos duros que exponen el fracaso del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que solo trajo mayor pobreza, desempleo y marginación.

Peor aún es que Layda Sansores dejará un mayor endeudamiento a todos los campechanos, el cual tendrán que pagar los próximos 20 años estas “futuras” generaciones que ya viven una realidad muy diferente a la que gozan los nietos multimillonarios de la mandataria. ¿Primero los pobres? ¿Quién creyó esa mentira de Morena?