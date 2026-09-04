viernes, septiembre 4, 2026
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ALISTAN INCREMENTAR IMPUESTOS A CERVEZAS Y COMIDA CON EXCESO DE SODIO COMO SOPAS Y EMBUTIDOS

Como parte del análisis del Paquete Fiscal 2027, la Comisión de Hacienda considera elevar impuestos a cervezas y alimentos con exceso de sodio, reveló su presidente, Carol Antonio Altamirano.

Antonio Altamirano expuso que la propuesta es revisar el esquema fiscal o paquete económico del próximo año, y expuso que se trata de productos que no forman parte de la canasta básica.

Además de cervezas, el proyecto incluye embutidos, sopas instantáneas, salsas, jamones y alimentos congelados.

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