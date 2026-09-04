NUEVO ROBO AFECTÓ EL CIRCUITO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MALECÓN, REPORTA EL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE; EL SERVICIO FUE RESTABLECIDO DE MANERA RÁPIDA

-Llama a Seguridad Pública a trabajar en equipo y reforzar los rondines de vigilancia

San Francisco de Campeche.- La Alcaldía de Campeche informó sobre un nuevo acto de vandalismo, ahora en el malecón, a la altura de Villas Ah Kim Pech, donde fue robada la pastilla de una parte del circuito de alumbrado público.

Mediante una publicación en su página oficial, pidió a la ciudadanía reportar al 911 cualquier actividad sospechosa, y llamó a las autoridades de Seguridad Pública a trabajar en equipo y reforzar los rondines de vigilancia en instalaciones estratégicas.

El nuevo hurto, explicó, el equipo de Goverdi Campeche intervino rápidamente y realizó la reparación, por lo que el servicio ya fue restablecido.

La Alcaldía de Campeche resaltó que estos hechos no son aislados y afectan la calidad de vida de los campechanos, y expuso que en los últimos días se han registrado el robo de una bomba y cablería del cárcamo de drenaje en la colonia México, ocurrido hoy; el hurto de cablería en una planta de tratamiento de agua la semana pasada, y de manera continua el robo de tapas metálicas de alcantarillas.

Estos delitos afectan infraestructura del Ayuntamiento, así como instalaciones de empresas como CFE y Telmex, refirió.