DE BRAZOS CRUZADOS LA COMISIÓN A CARGO DE ANTONIO JIMÉNEZ ANTE CRISIS ELÉCTRICA; LA DIPUTADA ABIGAÍL GUTIÉRREZ LE EXIGE QUE SE PONGA A TRABAJAR

Campeche.- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Abigaíl Gutiérrez Morales, exigió que la Comisión Especial para la Atención del Servicio Eléctrico en Comunidades Rurales del Congreso del Estado, presidida por el legislador plurinominal morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, se ponga a trabajar y dé resultados ante las constantes fallas eléctricas en todos los Municipios del Estado.

Urgió a la Comisión Especial a empezar a buscar o gestionar reuniones con la empresa, para tender puentes de comunicación y conocer qué se hace para solucionar esos problemas.

Ante la inoperancia de la Comisión Especial, legisladores han enviado por su cuenta oficios a la CFE, pero hay que es insistentes ante esta problemática que es producto de la falta de inversión en infraestructura para atender la creciente demanda.