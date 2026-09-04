CITATORIO PARA AUDIENCIA ES TEMA POLÍTICO: PAUL ARCE; AÚN NO CONOCE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN

Al llegar a la Sala de Juicios Orales, el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, reveló que la audiencia de hoy es para conocer la carpeta de investigación, y subrayó que es un tema político de cara a las próximas elecciones.

Así han actuado cuando se acercan las elecciones, comienzan las carpetas de investigación, ya lo viví hace 3 años por lo mismo y ahora aquí estamos de nuevo, agregó.