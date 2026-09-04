¿MÁS PROTESTAS CONTRA LA CFE EN PUERTA?; CONTINUARÁN LOS PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, ANUNCIA EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

En medio de protestas por el incumplimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para mejorar de manera paulatina su servicio, el subsecretario de Gobierno en Carmen, Jorge Kuri Abreu, adelantó que las variaciones o problemas en el suministro de energía eléctrica que afectan a comunidades de la Península de Atasta continuarán, mientras no concluyan los trabajos de la nueva Subestación eléctrica, cuya terminación está prevista para finales de diciembre.

Señaló que esta fecha ya ha sido informada a los habitantes, y aseguró que existe un avance importante en los trabajos que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Explicó que se han instalado postes nuevos, realizado recalibraciones y colocados reguladores, sin embargo, reconoció que mientras la obra no esté completamente terminada persistirán las variaciones en el voltaje.

“Las variaciones de corriente van a seguir. Yo les pido paciencia; ya estamos a meses de que se culmine”, señaló.

Ante las inconformidades de habitantes por las constantes fallas eléctricas, Kuri Abreu indicó que mantienen acercamientos con las comunidades para informar sobre los avances de la obra y atender las inquietudes de la población.

Respecto a los recientes robos de cableado y equipo eléctrico en la zona, dio a conocer que se solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para reforzar los recorridos de vigilancia, mientras las autoridades correspondientes mantienen abierta una investigación, y pidió la colaboración de los habitantes para denunciar cualquier hurto o actividad sospechosa.