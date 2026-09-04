“¡LAYDA EN FUERA DE LUGAR!”; AHORA RIFA PLAYERAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA IMPULSAR A SU CANDIDATO PABLO GUTIÉRREZ

Por: Fuerza Informativa Azteca.

Por medio de la sección Huay Nius que se transmite en Azteca Uno, Fuerza Informativa Azteca (FIA) expuso que al parecer el Gobierno de Layda Sansores encontró una estrategia para meter goles en fuera de lugar, pues ahora rifa playeras firmadas de la Selección Mexicana de Fútbol “como si el apoyo político viniera incluido con los autógrafos para impulsar a su candidato Pablo Gutiérrez Lazarus.

Es la jugada típica de la gobernadora de Campeche, refirió, porque las cosas traen la marca personal de la 4T, y la mandataria ya demostró que sólo quiere posicionar a su candidato.

FIA escribió: “¡Gol en fuera de lugar! Layda Sansores, gobernadora morenista de Campeche, anda rifando playeras de la Selección para inflar a su candidato morenista Pablo Gutiérrez Lazarus. ¡A falta de propuestas, buena es la mercancía! ¿Esa es la transparencia de la 4T?”.