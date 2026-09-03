“LOS POLICÍAS TENÍAN LA RAZÓN, Y AHORA MARCELA DEBE DEJAR SU CARGO: RICARDO MEDINA

Circula en redes.- No es suficiente la resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), está incompleta, pues no basta con señalar quiénes fueron los responsables del operativo fallido ni con decir que hay pruebas a favor de los policías, sino faltan sanciones, responsabilidades, que quienes estuvieron al frente del operativo den la cara y asuman su responsabilidad y que Marcela Muñoz deje su cargo, sentenció el dirigente priísta Ricardo Medina Farfán.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Medina Farfán recordó que el 19 de marzo de 2024 afirmó que de acuerdo con la ley, Marcela Muñoz tenía que ser separada de su cargo y puesta a investigación, junto con todos los subsecretarios y las personas que han sido señaladas de cometer irregularidades.

Y aseveró: “Dos años después, la Codhecam nos dio la razón de manera tardía, porque la investigación fue lenta”.

Los policías dijeron la verdad y tenían la razón: se violaron sus derechos humanos en un operativo mal organizado y mal planificado que expuso sus vidas, y lo peor es que fueron ignorados, víctimas de burlas, presión y amenazas y los dejaron sin trabajo, subrayó.

Medina Farfán expuso que hace 2 años dijo lo que hoy señala la resolución de la Codhecam, tanto en la tribuna del Congreso como en un escrito junto con los diputados priístas presentado a la gobernadora y ante la secretaria de Protección y Seguridad, Marcela Muñoz, en su comparecencia.

Y escribió: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) tardó pero emitió su resolución: los policías tenían la razón, pero ¿ahora qué esperan para separar de sus cargos a los responsables?”.