OOOTRO CIERRE DE CARRETERA POR CULPA DE LA CFE; AHORA HABITANTES DE PUERTO RICO BLOQUEAN LA FEDERAL 180 POR FALLAS CONTINUAS EN EL SERVICIO

Ciudad del Carmen.- Molestos por la falta de cumplimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de restablecer hoy su servicio, habitantes de la comunidad de Puerto Rico, en la Península de Atasta, bloquearon la carretera federal 180 ante las constantes fallas y la falta de energía eléctrica que afecta a la población.

De acuerdo con los inconformes, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les habría informado que alrededor de las 5 de la tarde quedaría restablecido el servicio, pero no cumplió, ante lo cual acordaron protestar.

La inconformidad aumenta debido al retraso en los trabajos de la subestación eléctrica de la Península de Atasta, cuya conclusión estaba contemplada inicialmente para principios de septiembre, pero el plazo se ha extendido y ahora entraría en funcionamiento en enero.

Ante esta situación, los habitantes decidieron cerrar la carretera federal 180, para exigir la presencia de personal de la CFE y una solución inmediata que permita restablecer y estabilizar el suministro eléctrico en la comunidad.

Los manifestantes aseguran que mantendrán la protesta ante la falta de una respuesta efectiva al problema que enfrentan de manera constante.