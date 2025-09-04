CANDELARIA: SEGUNDO ASESINATO EN MENOS DE 48 HORAS EN EL ESTADO

En menos de 48 horas se registró en Campeche un segundo asesinato con arma de fuego, ahora en Candelaria. La noche del miércoles 3 de septiembre, a un costado del rancho “San José” en la localidad Benito Juárez, fue hallado el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza. La Policía Municipal acordonó la zona hasta la llegada de la Agencia Estatal de Investigaciones, y el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia correspondiente.

Este hecho se suma al hallazgo de otro cuerpo con impacto de bala en la cabeza en Melchor Ocampo, Campeche, localizado el martes 2 de septiembre en avanzado estado de putrefacción y todavía sin identificar. Con estos casos, la cifra de homicidios en la entidad alcanza 66 en lo que va del 2025, evidenciando un incremento en la violencia en la región.