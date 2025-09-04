EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADÍSTICA CONFIRMA FRACASO DE SPSC.

Enorme vergüenza nos hizo pasar Layda Sansores en la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, al afirmar que “nos lastiman las estadísticas”. La maestra normalista y psicóloga debería saber que la estadística es la rama de las matemáticas que recopila, organiza, analiza e interpreta datos numéricos para ayudar a comprender la variabilidad de las cosas y tomar mejores decisiones.

“Hay algunos puntos que nos lastiman, como… el de las estadísticas, que dan la impresión… ahora que se hace la comparación de los seis meses, nosotros tuvimos 5 el semestre pasado, en este tuvimos 17… nada más… pero entonces… 260% aumentó el indice delictivo de homicidios… Hay veces que no se puede hacer más en Estados tan pequeños. Hay cosas que se deben reconsiderar…”

Layda Sansores evade tomar una decisión en base a la estadística, que muestra y confirma que desde que llegó Marcela Muñoz Martínez a la SPSC aumentaron los delitos. La guanajuatense no dio resultados, como sí los dieron sus antecesores en este pequeño Estado. Si fracasó y no supo hacerlo, ya sea por ineptitud o por ignorancia, se debe “reconsiderar” qué hacer, como correrla y poner a alguien eficiente en su lugar. La estadística no miente.

¿MARCELA MUÑOZ AMERITA PERMANECER?

Del mismo tema comentaron ayer los Rozones, de La Razón de México, coinciden en que ha aumentado la delincuencia en Campeche desde que inició el sexenio de Layda Sansores. La Seguridad ha mermado con Marcela Muñoz Martínez, quien ya debió ser relevada. Sintetizamos.

“Vaya berrinche el que hizo la gobernadora Layda Sansores, porque durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional, se expuso que en su entidad ha aumentado el robo de vehículos. La mandataria estatal aseguró que el porcentaje mencionado era exagerado en comparación con los números reales, por lo cual pidió una ‘reconsideración’. Y no faltó el malicioso que comentó, en privado, que qué bueno que no expusieron la incidencia de los delitos sexuales, los cuales se han disparado considerablemente durante su mandato, porque entonces su enojo hubiera sido mayor…”

Evade Layda Sansores reconocer el problema, y pide reconsiderar la Estadística, porque confirma el rotundo fracaso en Seguridad que tiene Campeche con Marcela Muñoz. Y cuando todo el estiércol de su administración salga a flote, desafiando hasta la ley de la gravedad, ¿pedirá que se reconsideren las leyes de la Física? Preguntaría El Buki, ¿a dónde vamos a parar?