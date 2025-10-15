DE LA RAPIÑA A LOS ASALTOS A TRAILEROS EN SABANCUY, DENUNCIAN, Y EXIGEN NO PUBLICAR FALSAS ESTADÍSTICAS DEL CAMPECHE SEGURO

Por medio de sus redes sociales, el carmelita Martín Ramírez Barrera lamentó que en Sabancuy se haya pasado de la rapiña a los asaltos tanto a traileros como a vehículos familiares. Relató el asalto al conductor de un vehículo pesado y exigió dejar de pagar miles de pesos para publicar falsas estadísticas sobre el Campeche seguro, “porque los campechanos ya no consumimos ese atole con el dedo”.

La publicación dice: “Delincuentes al acecho de los asaltos en el entronque Sabancuy, en la carretera federal Isla Aguada-Champotón, lo volvieron a hacer. De las rapiñas ya pasaron a los asaltos a traileros y hasta vehículos donde transitan familias. Eran aproximadamente antes de las 4:00 de la mañana cuando el conductor de un tráiler tenía fallas mecánicas de calentamiento de su motor, y al ver el acotamiento de estacionamiento donde está la flamante palapa en la playa, se estacionó para revisar su máquina y poder llegar a Isla Aguada, donde hay comedores”.

Agregó que el conductor del tráiler estaba checando la falla cuando le salieron cinco sujetos del monte y la playa para asaltarlo, y reveló que no eran personas adultas a los que logró observar, sino jóvenes. Le quitaron todas sus pertenencias: cartera con dinero para los gastos, tarjetas de banco, herramientas y todo lo que pudieron.

“Asustado y nervioso, esta persona adulta como pudo se subió a su camión y después de las 4:00 de la madrugada se dirigió despacio, con la falla del motor, hacia Isla Aguada para solicitar ayuda, donde los dueños de comedores cooperaron económicamente y un mecánico lo ayudó para llegar a su destino. Sabancuy tan bonito pero inseguro. Temor, miedo y terror, pero es un Campeche seguro. ¿Cuántos miles de pesos pagarán para que sigan publicando esas falsas estadísticas? Porque los campechanos ya no consumimos ese atole con el dedo”. Hasta ahí la publicación.