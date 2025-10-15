miércoles, octubre 15, 2025
MÁS FUNCIONARIOS QUE VECINOS DEL HOLOCH EN LA AUDIENCIA CIUDADANA ESTATAL

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- Con la cancha techada enrejada, bajo celosa vigilancia de guaruras vestidos de civil y con más funcionarios y militantes morenistas que vecinos, lo cual fue notorio por la prevalencia de playeras y chalecos color guinda, se realizó hoy en el Holoch, en la colonia Morelos, la audiencia ciudadana.


Y surge la pregunta: ¿La inasistencia de ciudadanos será porque no creen en la solución de problemas, ni en el seguimiento a los trámites solicitados?

