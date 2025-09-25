INCENDIAN AUTOMÓVIL EN LA VÍA PÚBLICA

En la calle Ciricote, entre Pich y Dzalam de la colonia Maderas, un automóvil fue incenciado en la vía pública por una persona que se desplazaba a pie y le arrojó un objeto que provocó de inmediato el siniestro, ocurrido ayer miércoles.

Se trata de un vehículo Honda tipo City, color blanco y placas DGX-539-A del Estado de Campeche, cuyos propietarios fueron alertados por una explosión y al salir a la calle vieron su unidad envuelta en llamas.

Gracias a la grabación de una cámara de seguridad de un predio vecino, se pudo constatar que un sujeto caminaba por la zona y fue responsable. Cuerpos de emergencia sofocaron el fuego, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, mientras los afectados interpondrán denuncia ante la Fiscalía General del Estado.