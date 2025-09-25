AUTORIDADES MINIMIZAN LA INSEGURIDAD Y PONEN EN RIESGO A LOS CIUDADANOS, ADVIERTE RICARDO MEDINA

▪️TRABAJADORES DE BACHOCO DETUVIERON A ASALTANTE

▪️DETENCIÓN DE LÍDER CRIMINAL EN CARMEN NO FUE POR INVESTIGACIÓN POLICIAL

El presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, acusó a las autoridades de minimizar la crisis de inseguridad en Campeche y señaló que la falta de resultados ha obligado a la ciudadanía a tomar un rol activo en la defensa propia. “Si los trabajadores no hubieran hecho esta detención, seguramente hubiera sido un caso más de asalto y violencia sin responsables”, expresó, al recalcar que los hechos recientes muestran cómo la población termina asumiendo funciones que corresponden a las instituciones.

Medina también recordó el caso del líder criminal detenido en Carmen, situación que no derivó de acciones policiales ni de investigaciones, sino de un hecho fortuito producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos. El priista cuestionó si Campeche se ha convertido en refugio de delincuentes y denunció que incluso tras este episodio ocurrió un atentado contra el domicilio particular del jefe de la policía en Carmen, lo que podría evidenciar encubrimiento o actos de corrupción.

El dirigente tricolor sostuvo que la ciudadanía ha perdido confianza en las corporaciones de seguridad y en la procuración de justicia, lo que genera un ambiente de desamparo. Advirtió que el camino no debe ser la justicia por mano propia, sino la exigencia de que las autoridades actúen con responsabilidad y seriedad. “La gente tiene muy clara la película de lo que está pasando, y lo que toca ahora es generar presión social para que realmente se atiendan estos temas”, enfatizó.