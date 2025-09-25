EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

¿UN VIOLENTADOR DE MUJERES AL TSJ?

La paradoja más grande de este sexenio ha sido escuchar a la gobernadora Layda Sansores proclamarse “defensora de las mujeres”, porque está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género, y su administración destaca porque permite que se violente a las mujeres. De su gabinete al menos dos integrantes han sido denunciados por violentarlas.

La gobernanta odia las estadísticas porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) alertó del aumento en los delitos de violación (73%), acoso sexual (780%) y abuso sexual (358%), a partir de que inició su nefasto gobierno en el que 8.3 mujeres son violadas en promedio cada mes. En vez de defender a las mujeres, les ha robado su seguridad.

Valga este antecedente para encender focos rojos ahora que corre rumor de que se nombraría presidente del Tribunal Superior de Justicia al consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien fue denunciado por violencia política en razón de género por la legisladora local, Delma Rabelo Cuevas. ¿Se encargará la impartición de justicia a un presunto violentador de mujeres? No sería congruente.

LA GRAN ENCRUCIJADA PRESIDENCIAL.

Los escándalos de corrupción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, dirigentes y gobernadores de Morena y la Marina, sus vínculos con grupos del crimen organizado y el saqueo del huachicol fiscal han trascendido fronteras, mantienen al partido guinda sumido en el desprestigio y a la presidente Claudia Sheinbaum entre la espada y la pared.

¿Procederá conforme a la ley o permitirá que salgan impunes los perpetradores del peor saqueo que ha sufrido México en su historia? Porque es una realidad que no le favoreció salir en defensa del más corrupto presidente que ha gobernado este país. Dice que en su gobierno “habrá cero impunidad a la corrupción”, pero se niega a ver las abundantes pruebas de corrupción de su antecesor.

La existencia del imperio criminal del cartel Tabasco, que preside López Obrador, y que con su huachicol ha saqueado Pemex, ha sido confirmada por el gobernador de Tabasco, Javier May, por el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa, por el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, por el Fiscal Alejandro Gertz Manero y por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Qué hará la presidente Sheinbaum?