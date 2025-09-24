EXTRABAJADORES DE “GRUPO R” MANTIENEN PLANTÓN EN LA CDMX PARA EXIGIR PAGO DE LIQUIDACIONES
Por tercer día consecutivo, más de 148 ex trabajadores de “Grupo R”, propiedad de Ramiro Garza Vargas, mantienen un plantón frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México en exigencia del pago de liquidaciones y sueldos atrasados. A pesar de contar con un laudo favorable desde octubre de 2022, los afectados aseguran que las empresas han frenado el cumplimiento mediante una cadena de amparos y recursos legales.
Los inconformes, que laboraron en plataformas de perforación de aguas profundas como la Bicentenario, Centenario y Muralla IV —posteriormente adquiridas por Operadora CICSA, filial de Grupo Carso de Carlos Slim Helú—, responsabilizan de negligencia a María Eugenia Navarrete Rodríguez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, y a José de Jesús García Piedra, presidente de la Junta Especial Número 3 Federal, por permitir la dilación del proceso.
La mayoría de los manifestantes trabajaron en plataformas con sede en Ciudad del Carmen, donde participaron en perforaciones en el Cinturón Plegado Perdido frente a Matamoros, contribuyendo al hallazgo de importantes yacimientos como Trion y Maximino, próximos a entrar en fase de extracción bajo la actual administración federal. Sin embargo, hoy enfrentan desempleo o la necesidad de emigrar al extranjero ante la crisis del sector petrolero.
Los ex trabajadores advirtieron que el plantón continuará mañana y durante toda la semana en la capital del país, hasta que se cumpla el fallo que les reconoce el derecho a recibir sus liquidaciones.