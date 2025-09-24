MORENA PROMETIÓ JUSTICIA Y SEMBRÓ CORRUPCIÓN, PROMETIÓ IGUALDAD Y CREÓ PRIVILEGIOS, PROMETIÓ PAZ Y NORMALIZÓ LA VIOLENCIA: KARLA TOLEDO ZAMORA

Desde la tribuna del Senado, la senadora priísta Karla Toledo Zamora lanzó una dura crítica contra Morena al señalar que las promesas de transformación se convirtieron en lo contrario: más pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos. Afirmó que, pese a repetir que “primero los pobres”, en el país hay cerca de 60 millones de personas sin atención médica y miles de pacientes con cáncer murieron sin medicinas.

Toledo Zamora acusó que Morena no solo incumplió su palabra, sino que abrió la puerta a la corrupción y al crimen organizado. Mencionó el caso de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad en Tabasco, como ejemplo de la impunidad en el oficialismo. Sostuvo que mientras presumen austeridad, en realidad se benefician de lujos, contratos inflados y fideicomisos opacos.

Asimismo, cuestionó programas sociales como Sembrando Vida y las becas estudiantiles, al señalar que generan dependencia y no garantizan empleos ni productividad en el campo. “Morena prometió justicia y sembró corrupción, prometió igualdad y creó privilegios, prometió paz y normalizó la violencia”, sentenció la legisladora en su intervención.