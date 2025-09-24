RETIENEN MAQUINARIA PESADA DE CONTRATISTAS DE LA CFE EN ISLA AGUADA PARA EXIGIR REPARACIÓN DE CALLES RECIÉN PAVIMENTADAS Y PAGO DE MULTAS

Al advertir que una cosa es ser manso y otra ser menso, el comisario municipal de Isla Aguada, Alberto Emir Aranda Téllez, denunció los daños ocasionados a calles recién pavimentadas por parte de empresas que ingresan con maquinaria pesada sin tomar precauciones, particularmente en la avenida Campeche, donde los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han generado inconformidad entre los habitantes, a quienes invitó a apoyarlo con un paro total si no hay pronto la reparación de daños.

Reveló que tras detectar la destrucción de un tramo recién rehabilitado, se tomó la decisión de asegurar la maquinaria pesada en el corralón de Ciudad del Carmen, y no la liberarán hasta que las compañías responsables reparen daños y paguen las multas correspondientes.

A través de un video, el comisario señaló que durante recorridos de supervisión, constató que la CFE y sus contratistas no sólo intervinieron el tramo autorizado para la instalación de líneas eléctricas, sino también dañaron banquetas, guarniciones y áreas asfaltadas, dejando el pavimento en pésimas condiciones y sin electricidad la referida avenida, generando retrocesos en los servicios públicos.

Ante esta situación, Aranda Téllez anunció que presentará un informe jurídico para exigir que se cumpla lo estipulado en los documentos de obra, donde se establece que toda la calle debe ser reparada con asfalto. En caso de incumplimiento, llamó a la comunidad a organizar un paro total contra la CFE, para que sean atendidas las afectaciones.