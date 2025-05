DEFORESTACIÓN EN CAMPECHE Y SEQUÍA EN CHIAPAS Y GUATEMALA AMENAZAN EL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL SUR DEL ESTADO

Piden cuidar el agua ante riesgos invisibles

Municipios de Campeche como Candelaria, Atasta y Palizada enfrentan un riesgo creciente de escasez de agua, no solo por las altas temperaturas o la falta de lluvias locales, sino también por la deforestación acelerada en la región y en zonas clave de recarga hídrica como los Altos de Chiapas y Guatemala.

Así lo advirtió el investigador Yuri Peña Ramírez, de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), quien explicó que el problema va más allá de lo visible: “Aunque este año no se presentan condiciones de sequía extrema, el verdadero riesgo está bajo tierra”.

https://youtu.be/k1CeR3FWSrY

Peña Ramírez destacó que gran parte del agua que llega a Campeche lo hace a través de ríos subterráneos que nacen en los Altos de Chiapas y Guatemala, regiones que ya presentan sequía en este 2025. Si allá llueve menos, aquí también disminuye el nivel de los mantos freáticos.

Además, alertó que la deforestación en la península —una de las zonas más afectadas del país— agrava el problema: “Sin árboles no hay nubes, y sin nubes no llueve. Si no cuidamos la cobertura forestal, el ciclo del agua se rompe”.

Otro de los riesgos asociados es la intrusión salina, fenómeno que ocurre cuando baja el nivel del agua dulce en el subsuelo, lo que permite que el agua del mar avance tierra adentro. Esto puede inutilizar pozos a 20, 30 o incluso 40 kilómetros de la costa, afectando el consumo humano y agrícola.

Ante este panorama, el investigador hizo un llamado urgente a la ciudadanía y a los gobiernos locales para evitar el desperdicio de agua, fomentar el reciclaje doméstico, y sobre todo, proteger los ecosistemas forestales, ya que sin ellos, el acceso al agua estará cada vez más comprometido.