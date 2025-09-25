jueves, septiembre 25, 2025
SE INCENDIA COCINA EN UNA CASA Y RESCATAN A ABUELITA

Durante la madrugada de hoy jueves, el grupo Bomberos Tácticos del Golfo atendió un incendio en una casa habitación ubicada en la calle 17-A, entre la 46 y la avenida 10 de Julio, y rescataron a una adulta mayor que estaba atrapada en el segundo nivel.

El reporte fue recibido alrededor de las 3:46 de la mañana, y los apagafuegos confirmaron que el siniestro se originó en la cocina.

Tras una búsqueda primaria, rescataron a una mujer adulta que había quedado atrapada en el segundo nivel, debido a la radiación del calor y la acumulación de humo en la planta baja. Luego realizaron labores de extinción, enfriamiento y remoción de materiales carbonizados, para mitigar el riesgo de que el fuego se reavivara.

La unidad 21 de servicios médicos atendió a la víctima, quien presentó signos de intoxicación por monóxido de carbono, aunque no fue necesario hospitalizarla.

