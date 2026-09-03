PITBULL PIERDE LA VIDA TRAS SALTAR REJA AL ASUSTARSE POR LOS TRUENOS

San Francisco de Campeche.- Un pitbull perdió la vida la tarde de este jueves en un predio ubicado sobre la avenida Hacienda San Antonio, en el fraccionamiento del mismo nombre, luego de asustarse por los truenos y relámpagos registrados en la zona.

El fuerte ruido habría provocado que el canino se desesperara y saltara la reja del predio; sin embargo, al encontrarse sujeto con una cadena corta, quedó atrapado en el exterior.

Personas que pasaban por el lugar observaron lo ocurrido y dieron aviso al número de emergencias. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.