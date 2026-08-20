jueves, agosto 20, 2026
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MÁS DE 200 MILITANTES DE MORENA EN NAUCALPAN RENUNCIAN AL PARTIDO; ACUSAN QUE SE PERDIERON LOS PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO

Un grupo de aproximadamente 200 militantes y fundadores de Morena en Naucalpan anunciaron su renuncia al partido al señalar que dejaron de sentirse representados por los principios que los llevaron a integrarse al movimiento político.

Los inconformes señalaron que los postulados de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” dejaron de cumplirse y aseguraron que actualmente representan únicamente un discurso sin aplicación dentro de la organización.

Durante el anuncio de su salida, algunos militantes recordaron que durante años participaron en recorridos, tocaron puertas y buscaron convencer a la ciudadanía de que Morena representaba un cambio y una nueva forma de hacer política.

Los ahora exmilitantes no detallaron si buscarán incorporarse a otra fuerza política, pero señalaron su inconformidad con el rumbo que tomó el partido respecto a las expectativas que tenían cuando iniciaron su participación.

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