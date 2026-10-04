LAYDA DESTAPA SU “CARTA DE ORO” PARA LA ALCALDÍA DE CAMPECHE: ESTEBAN BAILA BONITO, HACE PESAS Y TIENE BUEN FÍSICO

Lo que era una bola cantada y una campaña anticipada terminó por confirmarse con el destape de Esteban Hinojosa como perfil de Morena para la Alcaldía de Campeche. Layda Sansores San Román lo presentó como su “carta de oro”, aunque en su propio relato dejó claro que no era su primera opción, pues antes había considerado a Yamile Moguel para participar en la contienda.

Al hablar de Hinojosa, la gobernadora destacó que es inteligente, escribe libros, defiende al movimiento y a Claudia Sheinbaum, pero también dedicó parte de sus elogios a sus cualidades físicas: presumió que hace pesas, practica ejercicios de fuerza, tiene buen físico y “baila bonito”. Incluso comparó una de sus rutinas con la preparación de un campeón olímpico de gimnasia. Sansores relató que, tras saber que Moguel no quería asumir el compromiso por la situación familiar que enfrenta, comenzó a buscar a alguien que “abriera el camino” y fue entonces cuando, según dijo, pensó en Esteban.