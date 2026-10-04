“NO SOMOS MENTIROSOS”: MÉDICOS DENUNCIAN FALTA DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS

Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo del Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso, en Oaxaca, rechazaron que sean falsas las denuncias sobre las carencias que enfrenta el nosocomio y aseguraron que trabajan sin materiales y medicamentos necesarios para atender a los pacientes.

“No soy mentiroso”, “no somos mentirosos” y “no tenemos material para trabajar”, repiten los trabajadores en un video. Una enfermera señala que falta material para brindar atención de calidad, mientras otro trabajador afirma que el hospital “colapsa por falta de insumos” y que no cuentan con “lo mínimo para poder trabajar”.

Los testimonios contrastan con el discurso de que el sistema de salud en México es mejor que el de Dinamarca. Los trabajadores sostienen que las carencias son una realidad dentro del hospital y que afectan las condiciones necesarias para atender a los pacientes.