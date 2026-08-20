TRÁILER VUELCA EN LA CARRETERA SABANCUY – CHAMPOTÓN; REPORTAN SOLO DAÑOS MATERIALES

Un tráiler volcó la tarde de este jueves en el kilómetro 97.5 de la carretera federal Sabancuy-Champotón, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad para atender el percance.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y realizar las labores correspondientes, mientras se efectuaban las maniobras para atender la unidad siniestrada.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente únicamente dejó daños materiales y no se registraron personas fallecidas.