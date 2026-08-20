TRASLADAN A MÉXICO A FERNANDO “N”, SEÑALADO POR PRESUNTA RED DE HUACHICOL FISCAL

-Es sobrino del ex secretario de Marina durante el sexenio de AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el traslado de Argentina a México de Fernando “N”, exservidor público señalado por su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La FGR indicó que dentro de la investigación ya han sido detenidas 15 personas más presuntamente vinculadas con esta estructura.

Fernando “N” es identificado como sobrino de un exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha sido señalado por autoridades e investigaciones periodísticas como presunto integrante de una red relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, una modalidad de cøntr∂b∂ndø de combustibles que implica la evasión de impuestos mediante operaciones irregulares de importación y distribución.

La FGR señaló que el exfuncionario quedó a disposición de las autoridades mexicanas para continuar con el proceso legal correspondiente y determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.