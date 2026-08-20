INCENDIO DE MALEZA MOVILIZA A BOMBEROS Y DEJA A HOMBRE CON CRISIS NERVIOSA EN SAN FRANCISCO

Un incendio de maleza que se salió de control generó la movilización de cuerpos de emergencia en el barrio de San Francisco, luego de que vecinos reportaran inicialmente que una vivienda estaba siendo consumida por las llamas.

El hecho ocurrió en la tarde de este jueves, en un predio ubicado sobre la calle Arista entre calle 10, donde habitantes de la zona alertaron al número de emergencias ante la presencia del fuego. Al llegar al sitio, elementos de Bomberos descartaron que alguna casa estuviera involucrada y confirmaron que las llamas se encontraban únicamente en la maleza del terreno.

Los bomberos realizaron labores para sofocar el incendio y utilizaron varios litros de agua para enfriar la zona, para evitar que el fuego pudiera reavivarse debido a las condiciones del lugar. Durante la movilización, un hombre presentó una crisis nerviosa debido a la situación y fue atendido por paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Tras recibir valoración médica, no fue necesario trasladarlo a un hospital.