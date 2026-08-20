ENRIQUE PASTOR RETA A LAYDA A UN DEBATE PÚBLICO Y LA RESPONSABILIZA DE CUALQUIER AGRESIÓN

– “NO LE TENGO MIEDO”. EL PERIODISTA ACUSA PERSECUCIÓN Y PIDE A SHEINBAUM INTERVENIR

El periodista Enrique Pastor Cruz Carranza lanzó un reto público a la gobernadora Layda Sansores San Román para debatir sobre ética, trayectoria y ejercicio del poder, al tiempo que la acusó de mantener una campaña de descalificaciones en su contra desde el programa “Martes del Jaguar”.

Durante un pronunciamiento realizado en los bajos del Palacio de Gobierno, el comunicador aseguró que ha solicitado en diversas ocasiones un derecho de réplica, sin obtener una respuesta favorable. Afirmó que tanto él como su esposa están dispuestos a acudir al programa para responder a los señalamientos hechos por la mandataria.

Pastor Cruz sostuvo que el ejercicio periodístico en México enfrenta un clima de persecución e intolerancia y aseguró que los comunicadores se han convertido en un blanco de ataques cuando cuestionan al poder. En ese contexto, responsabilizó públicamente a la gobernadora de cualquier agresión que pudiera sufrir él, su familia o su patrimonio.

Finalmente, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para intervenir y frenar, lo que calificó como una escalada de confrontación desde el gobierno estatal, al considerar que las descalificaciones públicas pueden poner en riesgo la integridad de quienes ejercen el periodismo.